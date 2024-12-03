Emekli Zammı ve Memur Maaşı için 5 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti! İşte En Yeni Maaş Tabloları
Emekli ve memur maaş zammı Ocak 2025 rakamları için son düzlüğe girildi. TÜİK’in Kasım enflasyonunu açıklamasıyla memur zammı ve emekliye zam oranı iyiden iyiye ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli kök maaş tablosu ile meslek meslek memur maaşları tablosu 2025 yılı için bir kez daha değişti. Peki 4/a , 4/b, 4/c maaşları ne olacak? İşte genci yaşlısı herkesin merakla beklediği rakamlar…
Emekliye zam oranı ve memur maaş zammı nihayet netleşiyor! Milyonların gündeminde Ocak 2025 zam dönemi var. En düşük emekli maaşı düzenlemesi, memur maaş zamları ile 20 milyondan fazla kişi için kritik tablo bugün değişti… 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı!
5 AYLIK EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,06’lık zam oranını ilk 4 ay için garantilemişti. Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 7,99’luk oranı kesinleşmişti. Bugün ise Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24 olarak açıklandı.
İşte 5 aylık enflasyon oranları ile milyonların en yeni zam tablosu:
5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57
SSK ve Bağ-Kur 5 aylık zammı: Yüzde 14,57
Memur Toplu Sözleşme Zammı: Yüzde 6
Memur 5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 4,15
Memur ve memur emeklisi 5 aylık zammı: Yüzde 10,4
EMEKLİ VE MEMURA NİHAİ ZAM ORANINDA MERKEZ BANKASI’NDAN İPUCU
Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise enflasyonun bu ay için yüzde 2,01, Aralık ayı için yüzde 1,67 gelmesi öngörüldü. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 16,22 olacak. Bu sonuçla memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,65 olması, 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6’lık oranın ilave edilmesi ile de toplamın yüzde 11,99’a ulaşması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR’LUNUN EMEKLİ KÖK MAAŞINDA ZAM HESABI (MEVCUT – 5 AYLIK ZAM – 6 AYLIK TAHMİN)
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emekli kök maaşa gelebilecek zam oranları 3 milyondan fazla 4/a ve 4/b kapsamındaki emeklinin sıfır zam almasına neden olacak. Bu sebeple emekliye zam düzenlemesi Ocak ayında bir kez daha gündeme gelecek. Bu yıl en düşük emekli maaşının 12.500 liradan 15 bin TL seviyelerine yükseltilmesi konusunda ekonomistlerin görüş birliği var.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE MEMUR EMEKLİSİNİN OCAK 2025 AYLIKLARI (MEVCUT – 5 AYLIK – 6 AYLIK TAHMİNİ)
MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT – 5 AYLIK - 6 AYLIK TAHMİN)
MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT – 5 AYLIK - 6 AYLIK TAHMİN)