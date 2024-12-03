Emekli Zammı ve Memur Maaşı için 5 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti! İşte En Yeni Maaş Tabloları

EMEKLİ VE MEMURA NİHAİ ZAM ORANINDA MERKEZ BANKASI’NDAN İPUCU

Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise enflasyonun bu ay için yüzde 2,01, Aralık ayı için yüzde 1,67 gelmesi öngörüldü. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 16,22 olacak. Bu sonuçla memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,65 olması, 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6’lık oranın ilave edilmesi ile de toplamın yüzde 11,99’a ulaşması bekleniyor.