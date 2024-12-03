Her Gün Bir Kadın Cinayeti: Eşini Katlettikten Sonra... Kan Donduran Telefon!

Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Uşak’ın Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan, 33 yaşındaki Rahime Ç., evli olduğu 41 Hüseyin Ç. tarafından bıçaklanarak katledildi. Hüseyin Ç.’nin sabah saatlerinde komşusunu arayarak, eşini öldürdüğünü söyleyerek çocukları almalarını istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerde eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşlediği cinayetin ardından Uşak’tan Afyonkarahisar’a kaçak Hüseyin Ç., bir inşaatın 5. Katından atlayarak intihar etti.

Kaynak: AA