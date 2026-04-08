Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ateşkese İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasında ilan edilen geçici ateşkese ilişkin ilk açıklama geldi. "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sabotajlara karşı uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

