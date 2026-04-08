Benzin ve Motorinde İndirim Beklentisi: Petrol Fiyatları Ateşkesle Birlikte Çakıldı

ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları, dünkü geçici ateşkes sonrası yön değiştirdi.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ateşkes şartlarından biri olması, petrol fiyatlarında yüzde 10’dan fazla düşüşe neden oldu. Bu gelişme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıma ihtimalini güçlendirdi.

HÜRMÜZ KRİZİ PETROLÜ VURDU

28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzin 58,34 lira, motorin 60,39 lira, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira, LPG 34,99 liradan satılıyor. Buna göre savaşın başlamasından bu yana benzin yüzde 8,41, motorin yüzde 41, LPG ise yüzde 15,5 oranında zamlandı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gün içinde oluşacak veriler doğrultusunda benzin ve motorine indirim beklentisi 10 liranın üzerine çıkabilir. Özellikle motorinde indirimin tamamının pompaya yansıması beklenirken, benzinde eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yüzde 75’inin ÖTV’ye gideceği, yüzde 25’inin ise fiyatlara yansıyacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi