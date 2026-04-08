Çorum'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Çorum'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak geçti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Bayat ilçesinde saat 10.20'de, 11.01 kilometre derinlikte, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Bayat (Çorum)
Tarih:2026-04-08
Saat:10:20:13 TSİ
Enlem:40.83639 N
Boylam:34.16472 E
Derinlik:11.01 km
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak, derinliğini ise 5.1 kilometre olarak geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 8, 2026
AHACIK-BAYAT (CORUM)
08.04.2026, 10:20:13 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
