Orta Doğu'da Ateşkes Sağlandı: Hürmüz Boğazı Açılacak, 10 Maddelik Teklifin Detayları Belli Oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran’la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK

İran’a verdiği sürenin dolmasına 1,5 saat kala açıklama yapan Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nın tam, derhal ve güvenli şekilde açılmasını kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır” ifadelerini kullandı.

'10 MADDELİK TEKLİFİ UYGULANABİLİR BULUYORUZ'

Trump ayrıca, “İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz” dedi.

Trump’ın Pakistan’ın çağrısıyla ateşkesi kabul etmesinin ardından İran’dan da açıklama geldi. İran, iki ülke arasındaki müzakerelerin Pakistan’da yapılacağını duyurdu. İran basınında yer alan haberlerde, ateşkes anlaşmasının İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney tarafından da onaylandığı ifade edildi.

İran’dan yapılan açıklamada, “Pakistan’da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz” denildi.

10 MADDELİK TEKLİF

Trump'ın müzakere edilebilir olarak nitelediği, İran’ın anlaşma için sunduğu 10 maddelik teklifin detayları şöyle sıralandı:

• ABD’nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

• Hürmüz Boğazı’ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

• Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

• İran’a tüm yaptırımların kaldırılması

• İran’a yönelik birincil yaptırımların kaldırılması

• BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

• Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

• İran’a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

• ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

• Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

'DÜNYA BARIŞI İÇİN BÜYÜK BİR GÜN'

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı son paylaşımda “Dünya barışı için büyük bir gün! İran bunun gerçekleşmesini istiyor; onlar da artık bıktı! Aynı şekilde herkes de bıkmış durumda! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yoğunluğunun yönetilmesine yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu adım atılacak! Çok para kazanacağız. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir." ifadelerini kullandı.

'ORTA DOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI'

Açıklamasını sürdüren Trump, "Her türlü malzeme tedariki için yüklü sevkiyatlar yapacağız ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamak adına bölgede bulunmaya devam edeceğiz. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Tıpkı şu anda ABD’de yaşadığımız gibi, bu dönem Orta Doğu’nun Altın Çağı olabilir!” dedi.

'HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK'

Trump'ın İran ile 15 günlük ateşkese varıldığını duyurmasının ardından Tahran yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad’da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

'ABD'NİN TÜM PLANLARINI REDDETTİK'

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde "Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması, direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması, İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması, İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması" şeklinde sıralandı.

'PARMAĞIMIZ TETİKTE'

Müzakerelerin ABD tarafına "tam bir güvensizlik" içinde, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı vurgulanan açıklamada, görüşmelerin 15 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Parmağımız tetikte. Düşmandan gelebilecek en küçük bir hataya dahi güçlü şekilde karşılık verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi