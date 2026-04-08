Ateşkes Altına Nefes Aldırdı: Üç Haftanın Zirvesini Gördü

ABD-İsrail-İran savaşında iki haftalık ateşkese varılması küresel piyasalarda hareketlenmeye yol açtı. Ateşkes ile birlikte Hürmüz Boğazı yeniden açılırken, bu gelişme petrol fiyatlarında gerilemeye; altın fiyatlarında ise yükselişe neden oldu. İşte 8 Nisan günü altın fiyatları...

ABD ile İran'ın 2 haftalık karşılıklı ateşkesi duyurmasıyla, Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda Türkiye saatiyle 03.00'te 100 doların altına inerek aşağı yönlü ivmelendi. Bu gelişmeyle birlikte altında da yukarı doğru hareketlilik yaşanıyor.

ONS ALTIN 5 BİNİ ZORLAYACAK MI?

Altın, ons başına 4 bin 800 doların üzerine çıkarak yüzde 2'den fazla yükseldi ve son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü.

Ons altın güne 4 bin 744 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 716 dolar, en yüksek de 4 bin 854 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 794 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTINDA GÜNCEL DURUM

Gram altın güne 6 bin 747 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 744 lira, en yüksek de 6 bin 957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 863 liradan alıcı buluyor.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalı Çarşı'da gram altın 7 bin 35 lira, çeyrek altın 11 bin 836 lira, yarım altın 23 bin 566 lira, tam altın 46 bin 922 liradan alıcı buluyor.

