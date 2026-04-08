İstanbul'da Vahşet! Annesi ile Ağabeyini Öldürdü

İstanbul'da yaşanan aile faciasında anne ile ağabey silahla öldürüldü. Saldırgan, silahla birlikte gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kızıldere Mahallesi Efsun Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, S.H. (35) ile annesi M.H. (61) ve ağabeyleri K.H. (38) ile E.H. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine silahını çıkaran S.H., annesi ve ağabeylerine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne M.H. ile ağabey E.H.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, bacağından yaralanan diğer ağabey K.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİLAHIYLA YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.H.'yi cinayette kullandığı silahıyla yakaladı. Hayatını kaybeden M.H. ve E.H.'nin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

