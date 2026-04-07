Olası Anlaşmaya Karşı Kritik Atak! Netanyahu, Trump'tan Ne İstedi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'daki savaş 39. gününe girdi. ABD daha ağır saldırı tehditlerine rağmen müzakereye de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha ağır saldırılar düzenleme tehditlerini savursa da "İran yapması gerekeni yaparsa savaş çok kısa sürede bitebilir" mesajını verdi.

NETANYAHU ANLAŞMA İSTEMİYOR

İsrail'in, anlaşma ihtimaline karşı harekete geçtiği de bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle 'savaşın bu aşamasında' bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının 'büyük riskler taşıdığını' söylediği iddia edildi.

TRUMP NE YANIT VERDİ?

Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran’la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı. ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Bölgeden sıcak gelişmeler şöyle...

01.00 İRAN'IN KUVEYT SALDIRISINDA 15 ABD ASKERİ YARALANDI

ABD medyası, Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi. Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi. Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA