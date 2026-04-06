Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: ABD ve İran'a Ateşkes Planı Sunuldu

Savaşta 38. güne girilirken İran Devrim Muhafızları, '97. dalga' kapsamında Kuveyt’te ABD hedeflerini, BAE’de bir İsrail gemisini ve İsrail’de askeri bir bölgeyi vurduklarını açıkladı. Saldırılarda füze ve İHA’ların kullanıldığı açıklandı. Reuters, "İran ve ABD'ye ateşkes planı sunuldu" dedi.

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, bölgede yayılarak tüm şiddetiyle 38. gününde de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı anlaşmaya yanaşmazsa 48 saat içinde ağır şekilde vurma sözünü üçüncü defa uzattı.

Tam da bunun üzerine İran, yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’e yönelik saldırıların 97. dalgasını başlattığını duyurdu. Açıklamada, operasyon kapsamında Körfez bölgesi ve İsrail’de birden fazla hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Kuveyt’te 'Mohammed Al-Ahmad' deniz üssü yakınlarında bulunan ve ABD askerlerinin yer aldığı bir sığınak, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırının ardından bölgede çok sayıda ambulansın sevk edildiği ve can kaybı olabileceği ifade edildi.

Operasyonun devamında, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Cebel Ali Limanı açıklarında 'King Dao Star' isimli İsrail bağlantılı bir geminin seyir füzesiyle vurulduğu ve gemide yangın çıktığı aktarıldı. İran ayrıca İsrail’in Beerşeba kentindeki askeri sanayi bölgesinin de hava saldırısıyla hedef alındığını açıkladı.

ATEŞKES PLANI SUNULDU

Reuters, "İran ve ABD'ye çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı ateşkes anlaşması sunuldu. Eğer anlaşma kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı açılacak" dedi.

İRAN'DAN ÇARPICI İRAN ÇIKIŞI

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti. Komutanlığın, X hesabından yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Etiketler
ABD İran
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Tehditler Savuran Trump'tan Geri Adım! İran'a Verdiği Süreyi Üçüncü Kez Uzattı Tehditler Savuran Trump'tan Geri Adım
Trump 'Açın Artık' Diyerek Tehdit Etmişti! İran, Hürmüz Şartını Açıkladı İran, Hürmüz Şartını Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: ABD ve İran'a Ateşkes Planı Sunuldu ABD ve İran'a Ateşkes Planı Sunuldu
Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor
Meteoroloji Son Tahminleri Paylaştı: Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor
İstanbul'da Milyonluk Yangın: 15 Lüks Araç Küle Döndü İstanbul'da Milyonluk Yangın
ABD Basını Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın Girişimlerini Yazdı: 'Savaşı Durdurmak İçin Çabalar Sürüyor Ancak İlerleme Yok' 'Savaşı Durdurmak İçin Çabalar Sürüyor Ancak İlerleme Yok'