Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: ABD ve İran'a Ateşkes Planı Sunuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, bölgede yayılarak tüm şiddetiyle 38. gününde de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı anlaşmaya yanaşmazsa 48 saat içinde ağır şekilde vurma sözünü üçüncü defa uzattı.

Tam da bunun üzerine İran, yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’e yönelik saldırıların 97. dalgasını başlattığını duyurdu. Açıklamada, operasyon kapsamında Körfez bölgesi ve İsrail’de birden fazla hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Kuveyt’te 'Mohammed Al-Ahmad' deniz üssü yakınlarında bulunan ve ABD askerlerinin yer aldığı bir sığınak, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırının ardından bölgede çok sayıda ambulansın sevk edildiği ve can kaybı olabileceği ifade edildi.

Operasyonun devamında, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Cebel Ali Limanı açıklarında 'King Dao Star' isimli İsrail bağlantılı bir geminin seyir füzesiyle vurulduğu ve gemide yangın çıktığı aktarıldı. İran ayrıca İsrail’in Beerşeba kentindeki askeri sanayi bölgesinin de hava saldırısıyla hedef alındığını açıkladı.

ATEŞKES PLANI SUNULDU

Reuters, "İran ve ABD'ye çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı ateşkes anlaşması sunuldu. Eğer anlaşma kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı açılacak" dedi.

01.05 İRAN'DAN ÇARPICI İRAN ÇIKIŞI

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti. Komutanlığın, X hesabından yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA