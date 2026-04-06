İstanbul'da Milyonluk Yangın: 15 Lüks Araç Küle Döndü

İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 14 araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, lüks araçlarda hasar oluştu.

Olayda, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA