İstanbul'da Milyonluk Yangın: 15 Lüks Araç Küle Döndü

İstanbul Beşiktaş'taki bir araç kiralama şirketi önündeki araçta çıkan yangın 14 araca sıçradı. 15 lüks otomobilin küle döndüğü olayda kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 14 araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, lüks araçlarda hasar oluştu.

Olayda, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Meteoroloji Son Tahminleri Paylaştı: Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Serik Belediyesi Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı Serik Belediyesi Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: ABD ve İran'a Ateşkes Planı Sunuldu ABD ve İran'a Ateşkes Planı Sunuldu
Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor
Meteoroloji Son Tahminleri Paylaştı: Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor
ABD Basını Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın Girişimlerini Yazdı: 'Savaşı Durdurmak İçin Çabalar Sürüyor Ancak İlerleme Yok' 'Savaşı Durdurmak İçin Çabalar Sürüyor Ancak İlerleme Yok'