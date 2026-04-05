Tehditler Savuran Trump'tan Geri Adım! İran'a Verdiği Süreyi Üçüncü Kez Uzattı

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan kriz, bir kez daha 'süre uzatma' kararıyla yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine tanınan 48 saatlik mühleti 8 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

İLK UZATMA DEĞİL

Bu karar, Trump'ın son haftalarda üçüncü kez geri adım atarak askeri takvimi ertelemesi anlamına geliyor. Trump daha önce de İran’a süre vermiş, ardından bu süreleri kademeli olarak uzatmıştı. ABD Başkanı, son verdiği mesajda, İran 48 saatte anlaşmaya varmazsa daha ağır saldırıya geçeceklerini söylemişti.

Krizin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı ise küresel ekonomi açısından kilit noktada. Dünya petrol arzının yaklaşık üçte birinin geçtiği bu hat üzerindeki aksama, enerji fiyatlarını yukarı çekerken piyasaları da diken üstünde tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi