Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor
Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşıyla derinleşen enerji krizi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını vurdu. Motorine 7,67 lira, benzine 2,29 lira zam beklenirken, eşel mobil sistemi nedeniyle benzindeki artışın sınırlı kısmı pompaya yansıyacak.
ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen küresel enerji krizi, Türkiye’de zam dalgasını büyüttü.
NTV'nin haberine göre, akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine yine zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin litresine 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam gelmesi bekleniyor.
Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.
Benzinde eşel mobil sisteminin devam etmesi nedeniyle zammın pompaya 57 kuruş olarak yansıyacağı belirtiliyor.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da benzinin litresi 63,17 liraya, Ankara'da 64,14 liraya, İzmir'de 64,42 liraya, Doğu illerinde 65,77 liradan satılması bekleniyor.
Motorinin İstanbul'da litresi 85,14 liraya, Ankara'da 86,27 liraya, İzmir'de 86,54 liraya, Doğu illerinde 88 liradan satılması bekleniyor.
Kaynak: NTV