Akdeniz'de Korkutan Deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 10.52'de Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.52'de Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 6, 2026
Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-06
Saat:10:52:18 TSİ
Enlem:33.88417 N
Boylam:34.82833 E
Derinlik:7.78 km
Detay:https://t.co/czf7PXNAwR@AFADBaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 56.2 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 6, 2026
DOGU AKDENIZ https://t.co/7CARVXDvKj
06.04.2026, 10:52:16 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 56.2 km#Kandilli
