Meteoroloji Son Tahminleri Paylaştı: Yeni Haftada Sağanak ve Kar Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yağışlı hava kısa bir aranın ardından yeniden Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre hafta boyunca özellikle iç ve doğu bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar görülecek, hafta ortasında ise yağışlar ülke geneline yayılacak.

ÇARŞAMBAYA DİKKAT

Çarşamba gününden itibaren Trakya hariç neredeyse tüm yurtta yağmur beklenirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor. Ancak yağış ve rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklıkların yer yer düşmesi bekleniyor.

KAR GERİ DÖNÜYOR

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı yeniden etkili olacak. Erzurum ve Ardahan’la başlayacak kar yağışının, perşembe ve cuma günleri geniş bir alana yayılması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca bu bölgelerde çığ riskine karşı uyarıda bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara ve Ege’de 16–20 derece, İç Anadolu’da 14–18 derece, Karadeniz’de 14–17 derece, Doğu Anadolu’da ise 9–15 derece aralığında olacak. Yağış ve rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklıkların yer yer daha düşük olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak.

Kaynak: Haber Merkezi