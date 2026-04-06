Bolu Belediyesi Soruşturmasında 3 Kişi Serbest

Bolu Belediyesine yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T., Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Bolu Belediyesi Soruşturmasında 3 Kişi Serbest
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında cumartesi gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T., Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S., belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G., eski Zabıta Müdürü H.Y., eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A., eski Yazı İşleri Müdürü T.A., eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T., İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında cumartesi günü Belediye Meclisi üyesi C.T.'nin yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Bolu Gözaltı
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
