MHP İstanbul İl Teşkilatı Feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), genel merkez kararıyla İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığının tamamını feshetti.

Gelişmeyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Feti Yıldız duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2026

Feti Yıldız'ın açıklaması ise şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir.

— Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2026

Yalçın’ın işaret ettiği MHP’nin tüzüğündeki ilgili madde ise şu şekilde:

“Madde 34 - (Değişik Madde; 17/3/2024 Büyük Kongre Kararı) Yeni teşkilat oluşturulacak veya kapatılıp yeniden kurulacak ya da feshedilen belde, ilçe ve illerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurucu yönetim kurulları teşkil olunur.

Atama ile görevine başlayan kurucu yönetim kurulu kendisine verilen yetkiyle bağlı olarak atandığı belde, ilçe veya ilde teşkilat kurma işlemlerini yürütür. Kurucu yönetim kurulları, kendi kademelerinin kongresinde başkan ve kurul üyeleri seçilene kadar, seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa ederler. Kurucu yönetim kurulu üyelerinin görev alması için bu Tüzüğün 10. maddesinin (b) fıkrasındaki 3 aylık süre şartı aranmaz.”

Kaynak: Haber Merkezi