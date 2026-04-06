Türkiye'nin Zeytin Devinden Konkordato: 40 Yıllık Şirkete 3 Ay Süre Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin gıda sektöründe faaliyet gösteren önde gelen şirketleri arasında yer alan BAKTAT Zeytincilik konkordato ilan etti.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/59 esas sayılı dosyası kapsamında aldığı karara göre, BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. için 2 Nisan 2026'dan başlayarak üç ay geçici mühlet verildi. Bu süre zarfında şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak.

Geçici mühlet süresince; kamu alacakları dahil olmak üzere şirkete yönelik tüm icra işlemleri askıya alınırken, ihtiyati haciz ve tedbir kararlarının uygulanması da durduruldu. Ancak rehinli alacaklar bakımından takip başlatılabileceği, buna rağmen rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceği hüküm altına alındı.

Şirket faaliyetlerinin devamı için kritik öneme sahip makine, ekipman ve araçların, mevcut hacizler korunmak kaydıyla işletmede kalmasına izin verildi. Bankaların, konkordato sürecini gerekçe göstererek şirket hesaplarına bloke koymasının da önüne geçildi. Ayrıca, şirketin tüm işlem ve kararlarının geçici konkordato komiser heyetinin onayına tabi olacağı belirtildi. Dosyanın bir sonraki duruşması ise 1 Temmuz 2026 tarihinde görülecek. Bu duruşmada şirket için kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi