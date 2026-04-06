Trump Hem Tehdit Etti Hem de Anlaşma Mesajı Verdi: 'Savaş Kısa Sürede Bitebilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ülkemiz her zamankinden daha iyi durumda. İşler çok iyi gidiyor. Ordumuz iyi işler yapıyor. Dün kurtarma operasyonumuz başarılı oldu. Bu konuda basın açıklaması yapacağız. Düşman topraklarından, çok güçlü savaşçıların arasından aldık. 1 ay öncesine göre çok daha zayıf bir düşman ile karşı karşıyayız. Bir kişiyi kurtarmak için 200 kişiyi riske atmanız gerek bazen, biz dün 2 kişiyi kurtarmak için yaptık. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu yeniden gösterdik.

YİNE SÜRE VERDİ

* İran için son tarih salı. İran'ın sunduğu teklif önemli bir adım ama yeterince iyi değil. ABD'nin müzakere ettiği kişiler makul ve radikalleşmiş değiller. İran yapması gerekeni yaparsa savaş çok kısa sürede bitebilir. Savaşın tek amacı var. İran nükleer silaha sahil olamaz.

* İran 'Pes' etmek istemiyor. Ama edecekler. Eğer etmezlerse, ne köprüleri kalacak, ne elektrik santralleri. Daha ileri gitmeyeceğim çünkü daha kötü şeyler de var Eğer seçebilsem petrolü alırdım. Maalesef Amerikan halkı eve dönmemizi istiyor.

KÜRT GRUPLARI TEHDİT ETTİ

* (İranlılara) Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ancak silahları ilettirdiğimiz kişiler (bölgedeki Kürt gruplar) silahları kendilerine sakladı. Bazı insanlara çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. Eğer silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu.

Kaynak: AA