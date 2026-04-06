Trump Hem Tehdit Etti Hem de Anlaşma Mesajı Verdi: 'Savaş Kısa Sürede Bitebilir'

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Amerikalılar eve dönmemizi istiyor" dedi. Trump ayrıca hem süre vererek tehdit etti hem de "İran yapması gerekeni yaparsa savaş çok kısa sürede bitebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ülkemiz her zamankinden daha iyi durumda. İşler çok iyi gidiyor. Ordumuz iyi işler yapıyor. Dün kurtarma operasyonumuz başarılı oldu. Bu konuda basın açıklaması yapacağız. Düşman topraklarından, çok güçlü savaşçıların arasından aldık. 1 ay öncesine göre çok daha zayıf bir düşman ile karşı karşıyayız. Bir kişiyi kurtarmak için 200 kişiyi riske atmanız gerek bazen, biz dün 2 kişiyi kurtarmak için yaptık. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu yeniden gösterdik.

YİNE SÜRE VERDİ

* İran için son tarih salı. İran'ın sunduğu teklif önemli bir adım ama yeterince iyi değil. ABD'nin müzakere ettiği kişiler makul ve radikalleşmiş değiller. İran yapması gerekeni yaparsa savaş çok kısa sürede bitebilir. Savaşın tek amacı var. İran nükleer silaha sahil olamaz.

* İran 'Pes' etmek istemiyor. Ama edecekler. Eğer etmezlerse, ne köprüleri kalacak, ne elektrik santralleri. Daha ileri gitmeyeceğim çünkü daha kötü şeyler de var Eğer seçebilsem petrolü alırdım. Maalesef Amerikan halkı eve dönmemizi istiyor.

KÜRT GRUPLARI TEHDİT ETTİ

* (İranlılara) Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ancak silahları ilettirdiğimiz kişiler (bölgedeki Kürt gruplar) silahları kendilerine sakladı. Bazı insanlara çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. Eğer silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu.

Hakan Fidan'dan ABD ve İran ile Kritik TemasHakan Fidan'dan ABD ve İran ile Kritik TemasGüncel

Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar ArtıyorAkaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar ArtıyorEkonomi

Tehditler Savuran Trump'tan Geri Adım! İran'a Verdiği Süreyi Üçüncü Kez UzattıTehditler Savuran Trump'tan Geri Adım! İran'a Verdiği Süreyi Üçüncü Kez UzattıDünya

Kaynak: AA

Donald Trump İran ABD
Türkiye'ye Atılan Füzeler... İran'dan Çarpıcı Açıklama Türkiye'ye Atılan Füzeler... İran'dan Çarpıcı Açıklama
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İran'dan Trump'ın Tehdidine Rest: 'O Boğaz da Hürmüz Gibi Kapanır' 'O Boğaz da Hürmüz Gibi Kapanır'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İsrail Güney Pars'ı Vurdu, ABD'den 'Daha Ağır Saldırı' Sözü İsrail Güney Pars'ı Vurdu, ABD'den 'Daha Ağır Saldırı' Sözü
ABD Basını Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın Girişimlerini Yazdı: 'Savaşı Durdurmak İçin Çabalar Sürüyor Ancak İlerleme Yok' 'Savaşı Durdurmak İçin Çabalar Sürüyor Ancak İlerleme Yok'
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İsrail Güney Pars'ı Vurdu, ABD'den 'Daha Ağır Saldırı' Sözü İsrail Güney Pars'ı Vurdu, ABD'den 'Daha Ağır Saldırı' Sözü
MHP İstanbul İl Teşkilatı Feshedildi MHP'den 'Mega' Fesih
Türkiye'nin Zeytin Devinden Konkordato: 40 Yıllık Şirkete 3 Ay Süre Verildi Türkiye'nin Zeytin Devinden Konkordato
Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor
Yalçın Küçük Hayatını Kaybetti Yalçın Küçük Hayatını Kaybetti