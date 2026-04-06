Türkiye'ye Atılan Füzeler... İran'dan Çarpıcı Açıklama

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta diplomatik çözüm arayışları sürerken, İran cephesinden gelen son açıklamalar ateşkes ihtimalini zayıflattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında Tahran’ın ateşkes teklifini neden kabul etmediğini ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. İranlı yetkili, saldırıların kapsamına dikkat çekerek özellikle üniversitelerin hedef alınmasını eleştirdi ve bunun İran’ın bilimsel gelişimine yönelik bir hamle olduğunu ileri sürdü.

'ABD ANLAŞMALARA BAĞLI KALMIYOR'

ABD’nin diplomasi söylemine rağmen sahadaki adımlarının farklı olduğunu dile getiren Bekayi, Washington yönetiminin uluslararası anlaşmalara bağlı kalmadığını iddia etti. İran’ın hem sahada savunmasını sürdürdüğünü hem de diplomatik temaslara açık olduğunu vurguladı.

ATEŞKES TEKLİFİNE RET

Aracı ülkeler üzerinden iletilen tekliflerin gerçekçi bulunmadığını belirten Bekayi, "Ültimatom ve tehdit altında müzakere olmaz" dedi. İran’ın kendi şartlarını ilettiğini kaydeden sözcü, mevcut koşullarda önceliğin ülke savunması olduğunu ifade etti.Tahran yönetimi, ateşkesin kalıcı çözüm yerine geçici bir duraklama olacağını savunuyor. Bekayi, geçmiş deneyimlere atıf yaparak ateşkesin karşı tarafın yeniden güç toplamasına imkân tanıyacağını ve bu nedenle kabul edilmediğini söyledi.

HÜRMÜZ KRİZİ

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin Umman ile temas halinde olduğunu belirten Bekayi, deniz trafiğinin güvenliği için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını aktardı. Düşman ülkelere ait gemilere geçiş izni verilmeyeceği, diğer gemiler için ise belirli kurallar oluşturulduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'YE FIRLATILAN FÜZE

Bekayi, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik füze saldırısı iddialarını da değerlendirdi. Türkiye’ye herhangi bir füze atılmadığını açıkça belirten İranlı yetkili, konunun diplomatik görüşmeler yoluyla netliğe kavuşturulduğunu söyledi.

Kaynak: AA