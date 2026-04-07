Bayern Kesenin Ağzını Açtı, Boey Defteri Kapanıyor

Sacha Boey'le yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih, Chelsea’nin genç sağ beki Josh Acheampong için 50 milyon euroluk teklif hazırlığında.

Bundesliga’da liderliğini sürdüren Bayern Münih, yaz transfer dönemi için rotasını genç bir sağ beke çevirdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Alman ekibinin, sezon sonunda Sacha Boey'le yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern, ara transfer döneminde Galatasaray’a kiraladığı Fransız sağ bek Boey’i gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Bu doğrultuda Bavyera ekibinin gündemine Chelsea forması giyen 19 yaşındaki Josh Acheampong geldi.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu için Bayern’in 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Acheampong’un İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 25 maça çıkan genç sağ bek 2 gol kaydetti.

Öte yandan Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey’in sözleşmesinde 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı-kırmızılı formayla 11 maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu 2 gol attı.

