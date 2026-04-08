Büyük Saldırı Eşiğinde Geri Adım! ABD ile İran Ateşkeste Anlaştı

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'da başlayan savaşta frene basıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran medeniyetini bu gece yok etme' tehdidi, "Nükleer silah mı kullanılacak" endişesini beraberinde getirdi. Ancak ağır saldırı için geri sayım sürerken taraflar 2 haftalık ateşkeste anlaştı.

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu kararı şu sözlerle duyurdu: "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mareşal Asım Münir ile yaptığım görüşmelere istinaden ve onların bu gece İran’a gönderilen yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri üzerine; İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nı TAMAMEN, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombalama ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum.

Bu çift taraflı bir ateşkes olacaktır! Bunun nedeni, tüm askeri hedeflerimize zaten ulaşmış ve bunları aşmış olmamız; ayrıca İran ile uzun vadeli BARIŞ ve Orta Doğu’da BARIŞ konusunda kesin bir Anlaşma yolunda çok mesafe kat etmiş olmamızdır. İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçmişteki anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamı üzerinde mutabakata varıldı, ancak iki haftalık süre Anlaşmanın nihai hale getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri adına, Başkan olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsil ederek, bu uzun vadeli sorunun çözüme yaklaşmış olması bir onurdur."

İRAN ZAFER İLAN ETTİ

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, süreci 'zafer' olarak nitelendirdi. Açıklamada, ABD’nin saldırmazlık taahhüdünde bulunduğu, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünü kabul ettiği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine onay verdiği belirtildi.

Konsey ayrıca, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve ilgili kurul kararlarının sona erdirilmesi, İran’a tazminat ödenmesi ve ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesinin de 10 maddelik plan kapsamında kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada, Lübnan’daki 'İslami direniş' de dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasının da anlaşmanın parçası olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi