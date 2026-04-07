İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralı

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüpheliden 2'sinin yaralı, 1'inin ise ölü olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2'si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."

SALDIRGANLARIN İKİSİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Çiftçi, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

Davut Gül, 3 saldırgandan 1'inin ölü 2'sinin yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini belirtirken, saldırganların kimliklerinin tespiti için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gül açıklamasında, 'Bu bölgede Yapı Kredi var. Asıl olan Yapı Kredi'nin yanındaki diğer iş yerleri... Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor." şeklinde konuştu.

ÇATIŞMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İsrail Konsolosluğu önünde etkisiz hale getirilen saldırganlar ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışmanın görüntüsü de ortaya çıktı.

🔴İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği çatışma anının görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/eRqfXxsdF0 https://t.co/NTDjUfEgVM pic.twitter.com/JjEMqriaga — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 7, 2026

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaşanan silahlı çatışmayla ilgili açıklamada bulundu.

Gürlek, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA