Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin savcılığa sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
