Ekrem İmamoğlu Hakkında Yeni Soruşturma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının dün yapılan duruşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na duruşma sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan 'bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

