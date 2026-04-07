Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da 19 şüpheli ve Yalova'da 1 şüpheli olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre gözaltına alınanların listesi şu şekilde:

1 FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

2 NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

3 BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI

4 ÖZGÜR CEYLAN - KENT A.Ş. MİMARI

5 HAKAN YAVUZ - YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

6 AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ

7 VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ

8 CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ

9 BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ

10 YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ

11 ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT

12 SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT

13 KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT

14 UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT

15 EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT

16 MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT

17 HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT

18 ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT

19 YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT

20 MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT

Kaynak: DHA