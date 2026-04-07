Osmaniye'yi Sağanak Vurdu, Dereler Taştı! 2 Can Kaybı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, kısa sürede sele dönüştü. İlçe merkezinden geçen Bülbül Deresi’nin taşmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Taşkın nedeniyle bazı araçlar akıntıya kapılırken, bazıları suya gömüldü. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak belediyeye ait otopark alanında sürüklenen bir araçtaki 2 kişi kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerinde yaptığı açıklamada, 550 personel ve 150’den fazla araçla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Selde hayatını kaybeden 2 kişinin araç içerisinde bulunduğunu ifade eden Serdengeçti, vatandaşların can güvenliği için yoğun çaba harcandığını söyledi. Bölgede suyun çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Kaynak: AA