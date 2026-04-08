Ateşkes Sonrası İran ile İlk Temas: Bakan Fidan Mevkidaşı Arakçi İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirirken kalıcı barışın tesisi için çabaların sürdürüleceğini belirtti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşının 40. gününde tarafların 2 haftalık ateşkeste anlaşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, görüşmede Türkiye olarak ateşkes sağlanmasından dolayı duyulan memnuniyeti belirtirken, kalıcı barışın tesis edilmesi için çabaların devam edeceğini de dile getirdi.

BİR TEMAS DA KATAR'LA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakan Fidan
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
