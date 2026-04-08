Türkiye'den ABD-İran Ateşkesine İlk Açıklama

Savaşın 40'ıncı gününde ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes kararına Türkiye'den ilk açıklama geldi. Geçici ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, "Sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı ise ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kalıcı barışa giden yolun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Ateşkes ABD İran
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
