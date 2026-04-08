Ankara'ya 4 Yeni Metro Hattı

Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor. Projeler arasında M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı (9,36 km), M5 Kızılay–Dikmen Hattı (15,25 km), M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı (12,5 km) ve temeli atılan Dikimevi–Natoyolu Hattı (7,43 km) yer alıyor.

Ankara'ya 4 Yeni Metro Hattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 4 metro projesini hayata geçirecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı, 15,25 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen hattı, 12,5 kilometrelik M6 Çayyolu-Sincan bağlantı hattı ve 7,43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı metro projeleri tamamlandı. Toplam 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30’dan fazla istasyonla planlanan projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay süreçleri tamamlandı.

M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı yatırım programına alındı, diğer hatların ise yatırım programına alınması onay sürecinde.

KESİNTİSİZ METRO ULAŞIMI

M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım entegrasyonunun güçlenmesi hedefleniyor.

Başkentin güney aksında hayata geçirilecek Kızılay-Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla Dikmen’den Kızılay’a kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Kaynak: DHA

