'Uyuşturucu' Operasyonunda Gözaltına Alınan Hande Erçel'in Test Sonucu Belli Oldu

Ünlülere yönelik düzenlenen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu Hande Erçel'e yapılan uyuşturucu test sonucu belli oldu.

SONUÇ NEGATİF

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

İFADE VERMEK İÇİN YURDA DÖNMÜŞTÜ

Hakkında gözaltı kararı çıktığında yurtdışında olan oyuncu, ifade vermek için Türkiye'ye gelmişti.

Erçel ifadesinde, "Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini, zanlıların yakalanması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirilmişti.

HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı "yurt dışı çıkış yasağı", Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında da talep doğrultusuna adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi