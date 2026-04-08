'Uyuşturucu' Operasyonunda Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Melek Mosso Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve dün hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmayan sanatçı Melek Mosso hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Savcılık, Melek Mosso'nun herhangi bir adli kontrol kararı uygulanmadan serbest bırakılmasına itiraz etti.

ÜNLÜLERE 'UYUŞTURUCU' OPERASYONU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN KARAR

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

