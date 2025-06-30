Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

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İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Yangının başladığı ilk anlardan itibaren kara ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütürken, gece boyunca da söndürme faaliyetleri devam etti.

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangınlara 4 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

Menderes ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle helikopterlerin gece saatlerinde bölgeye müdahalesi mümkün olamazken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler gerçekleştirildi.

Seferihisar’ın Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, yangınların en kısa sürede söndürülmesi için çalışmaların yoğunlaştığını ve vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı ortaya çıktı. Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

'HER ŞEY YARIM SAATTE OLDU'

Yangının başladığı sırada Doğankent Sitesi'nde olduğunu belirten site sakini Berkan Kaya, “Yangın Orhanlı Mahallesi'nde başladı. Yangın bu tarafa doğru geliyor dendi. Biz de dışarıya çıktık yapabileceğimiz bir şey var mı diye, yarım saat geçti sitede dumanlar yükselmeye başladı. Ezbere bildiğimiz siteyi göremez hale geldik." diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Kaya, rüzgârın etkisi ile yangının daha da şiddetlendiğini söyledi. Her şeyin yarım saat içinde olduğunu ve bölgenin alevler içinde kaldığını söyleyen Kaya, "Göz ardı ettiğimiz bir şey var her zaman, sitenin güzelliğine aldandık. Buradaki etrafın orman olması riskini göz ardı etmiş olduk. Boşa kullanmışız sularımızı bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR YANGIN GÖRMEDİM'

Yangın sırasında Seferihisar'daki evinde olduğunu belirten site sakini Selahattin Aydın, “Yangının çıkış yeri ile buranın arasında aşağı yukarı 20 kilometre var, ben 30 yıldır burada çalışıyorum, orman teşkilatında uzun yıllar burada çalıştım ama böyle bir yangın görmedim. Fırtına nedeniyle buraya kadar gelmiş, masal bile olsa hikaye bile olsa yangının bu şekilde buraya kadar sıçrayabileceğini düşünmezdim. Bu sene almıştık burayı, aşağı yukarı 30 yıldır Seferihisar'da oturuyorum yani." dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA