Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Karadan yapılan müdahalelere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da katıldı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Yangının başladığı ilk anlardan itibaren kara ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütürken, gece boyunca da söndürme faaliyetleri devam etti.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 1

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangınlara 4 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 2

Menderes ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle helikopterlerin gece saatlerinde bölgeye müdahalesi mümkün olamazken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler gerçekleştirildi.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 3

Seferihisar’ın Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, yangınların en kısa sürede söndürülmesi için çalışmaların yoğunlaştığını ve vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 4

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı ortaya çıktı. Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 5

'HER ŞEY YARIM SAATTE OLDU'

Yangının başladığı sırada Doğankent Sitesi'nde olduğunu belirten site sakini Berkan Kaya, “Yangın Orhanlı Mahallesi'nde başladı. Yangın bu tarafa doğru geliyor dendi. Biz de dışarıya çıktık yapabileceğimiz bir şey var mı diye, yarım saat geçti sitede dumanlar yükselmeye başladı. Ezbere bildiğimiz siteyi göremez hale geldik." diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 6

Kaya, rüzgârın etkisi ile yangının daha da şiddetlendiğini söyledi. Her şeyin yarım saat içinde olduğunu ve bölgenin alevler içinde kaldığını söyleyen Kaya, "Göz ardı ettiğimiz bir şey var her zaman, sitenin güzelliğine aldandık. Buradaki etrafın orman olması riskini göz ardı etmiş olduk. Boşa kullanmışız sularımızı bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Ciğerlerimiz Yanıyor... İzmir'deki Yangınlarda 2. Gün! Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Resim : 7

'BÖYLE BİR YANGIN GÖRMEDİM'

Yangın sırasında Seferihisar'daki evinde olduğunu belirten site sakini Selahattin Aydın, “Yangının çıkış yeri ile buranın arasında aşağı yukarı 20 kilometre var, ben 30 yıldır burada çalışıyorum, orman teşkilatında uzun yıllar burada çalıştım ama böyle bir yangın görmedim. Fırtına nedeniyle buraya kadar gelmiş, masal bile olsa hikaye bile olsa yangının bu şekilde buraya kadar sıçrayabileceğini düşünmezdim. Bu sene almıştık burayı, aşağı yukarı 30 yıldır Seferihisar'da oturuyorum yani." dedi.

Bakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren BoşaltıldıBakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren BoşaltıldıGüncel

Türkiye Yangın Alarmında! Alevler Her Yerde, Zamanla Yarış KızıştıTürkiye Yangın Alarmında! Alevler Her Yerde, Zamanla Yarış KızıştıGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
İzmir Yangın
Son Güncelleme:
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Otoyolda Feci Kaza! 7 Yaralı Otoyolda Feci Kaza! 7 Yaralı
Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş
Bir Tarafta Yaz, Bir Tarafta Kış... Meteoroloji'den Yağış ve Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Yağış ve Fırtına Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Sürücüler Dikkat! Bugün Son Gün: 140 Bin Lira Cezası Var Sürücüler Dikkat! Bugün Son Gün
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak? İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak?
Ankara'da Feci Olay! Polis Memuru, Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü Ankara'da Feci Olay! Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü