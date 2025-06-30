Otoyolda Feci Kaza! 7 Yaralı
Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda tır ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Minibüsten fırlayan iki yolcu, çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de Anadolu Otoyolu’nda TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada minibüsten fırlayan 2 kişinin çelik bariyerleri aşarak otluk alana savrulduğu bildirildi. Olay gece saatlerinde Yeşilyayla mevkisinde yaşandı.
Ankara istikametine seyreden Mehmet Akbaba idaresindeki 17 KP 666 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Ali Denizoğlu yönetimindeki 60 ZS 376 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs savrulurken, içindeki yolculardan 2'si araçtan fırlayıp bariyerleri aşarak yol kenarındaki otluk alana düştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan toplam 7 yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Düzce ve Sakarya’daki hastanelere sevk etti.
Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olayın nedenini belirlenmek üzere detaylı inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA