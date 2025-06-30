Ankara'da Feci Olay! Polis Memuru, Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü

Ankara Etimesgut’ta bir polis memuru, kız kardeşini rahatsız eden 15 yaşındaki şahısla bir parkta görüşmek için buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Polise önce bıçak çeken saldırgan, daha sonra polisin silahını alarak ateş etti. Ağır yaralanan polis memuru, hastanede hayatını kaybetti.

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Ankara'da Feci Olay! Polis Memuru, Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda gerçekleşen olayda, izinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K., silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ankara'da Feci Olay! Polis Memuru, Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü - Resim : 1

Polis memuru F.K., kız kardeşini rahatsız eden, ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki şahısla konuşmak için parkta sözleşti. Taraflar, Sultan Sencer Parkı'nda buluştu.

POLİSİN SİLAHINI ALIP ÖLDÜRDÜ

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki şahıs, polise bıçak çekti. Polis havaya uyarı ateşi açtı. Bu esnada çıkan arbede sırasında polisin silahını alan saldırgan, ateş etmeye başladı. Polis memuru F.K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da Feci Olay! Polis Memuru, Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü - Resim : 2

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları, F.K. için kan vermek amacıyla hastaneye akın etti. Ancak F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA-İHA

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