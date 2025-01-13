Çiftçinin Sürdüğü Traktör Üzerinden Geçti

Osmaniye’de tarlasın taş temizleyen çiftçi dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün üstünden geçtiği adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çiftçinin Sürdüğü Traktör Üzerinden Geçti

Kaza, Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Adem İ. kendi tarlasında 04 P 0203 plakalı traktörüyle taş temizliği yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Çiftçinin Sürdüğü Traktör Üzerinden Geçti - Resim : 1

TRAKTÖR ÜSTÜNDEN GEÇTİ

O esnada hareket halinde olan traktörün Adem İ. üzerinden geçmesi soncu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adem İ. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçinin Sürdüğü Traktör Üzerinden Geçti - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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