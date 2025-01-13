Balıkesir'de İşçi Servisi Kaza Yaptı, Onlarca Yaralı Var

Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

4'Ü AĞIR 25 YARALI

Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu meydana gelen kazayla ilgili açıklama yayımladı.

Ustaoğlu açıklamada 25 işçinin yaralandığını duyururken, şu ifadeleri kullandı:

“Sabah 08.15 sıralarında Gönen ilçemiz Taştepe mevkiinde işçileri taşıyan servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen trafik kazasında toplam 25 işçimiz yaralanmıştır. Tüm işçilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir”

Kaynak: AA-DHA