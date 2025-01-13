Fiyatlar Cep Yakıyor: Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Dev Zam

Yeni yıla girilmesinin ardından iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, zam yağmurundan tren biletleri de nasibini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına devam zam yaptı.

Zam oranları, yüzde 40-44 arasında değişim gösterirken, kurumdan yapılan açıklamada, "13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir" denildi.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ?

Ankara-İstanbul arasındaki seferlere yüzde 44,4 oranında zam geldi. Bu zamla birlikte, son bir yılda yüzde 81,4 oranında artış yaşanmış oldu.

Zammın ardından Ankara-İstanbul bilet fiyatı 540 TL’den 780 TL’ye çıktı. Ankara-Konya bilet fiyatı 250 TL’den 360 TL’ye, Ankara-Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise280 TL’den 400 TL’ye çıktı.

İstanbul-Eskişehir bilet fiyatı 505 TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi