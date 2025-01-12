Başkentte Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak araziye devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Ankara-Kırıkkale D200 karayolu üzerindeki Elmadağ ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
OTOMOBİLDEN FIRLADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilden fırlayan Meryem Doğandemir'in olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.D. ile yolcular Ü.D., A.D. ve A.Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada hurdaya dönen otomobil olay yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA