Sancaktepe'de Korkunç Kaza! İETT Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde bugün saat 14.25 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşı şeritten gelen araç 320A hattında çalışan ve kendi şeridinde seyreden İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 4 yolcu yaralanırken, otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu’nun Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: ANKA