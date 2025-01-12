Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da diplomasi trafiğine devam ediyor. Fidan, başkent Riyad'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü

Fidan, Riyad temasları çerçevesinde daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Mısır Dışişleri, Suriye Geçiçi Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüşmüştü.

Kaynak: İHA