Bakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Suriye Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da temaslarına devam ediyor. Fidan başkent Riyad’da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Fidan, temasları çerçevesinde daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili temaslarda bulunmuştu.

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Kaynak: İHA

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