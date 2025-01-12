12 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden İlçe Müftüsü Tutuklandı

Eskişehir’de, din dersine girdiği 12 yaşındaki öğrencisini taciz eden müftü İshak Yıldırım olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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12 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden İlçe Müftüsü Tutuklandı

Eskişehir’de Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, din derslerine girdiği Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu’nda kız öğrencisi N.A.’ya cinsel içerikli mesajlar gönderdi. N.A.’nın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İshak Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada olaya tepki yağdı.

12 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden İlçe Müftüsü Tutuklandı - Resim : 1

İTİRAZ ÜZERİNE...

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itirazı üzerine Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniden gözaltına alınan İshak Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

12 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden İlçe Müftüsü Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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