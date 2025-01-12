Balkanlar’dan Edirne’ye Giriş Yaptı, Kar İstanbul’a Doğru İlerliyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Edirne ve Kırklareli'ni etkisi altına aldı. Kar ve soğuk havanın Marmara Bölgesinde etkili olması ve saatler içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Balkanlar’dan Edirne’ye Giriş Yaptı, Kar İstanbul’a Doğru İlerliyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Edirne’de etkisini göstermeye başladı. Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi ve bölgede etkisini artırması bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ile bazı köylerde kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolunda kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Hamzabeyli köyü ve çevresi yoğun kar yağışı sonrası kısa sürede karla kaplandı.

Balkanlar’dan Edirne’ye Giriş Yaptı, Kar İstanbul’a Doğru İlerliyor - Resim : 1

UZMANLAR UYARDI

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü ve kar yağışının yarın da aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Soğuk hava dalgası ve kar yağışının ilerleyen saatlerde Trakya genelinde etkisini artırarak, İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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