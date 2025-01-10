İstanbul'a Kar Geliyor! Uzman İsim Tarih Verdi, 'Sıcaklıklar Birden Düşecek'
Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul'da ocak ayının son haftalarında kar yağışı ihtimaline dikkat çekerek, sıcak havalara aldanılmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, 19 Ocak sonrası daha kuvvetli bir soğuk hava dalgası beklediklerini belirtti.
Kaynak: DHA
İstanbul'da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gündüz 17-18 derecelerde gece ise 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar 'Sıcak havalara aldanmayın' uyarısı yapıyor.
Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, "Kış mevsimindeyiz şu anda Aralık, Ocak, Şubat. Maalesef bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. 20 dereceleri buldu neredeyse. Pastırma sıcakları diyebiliriz. Güneyden aldığımız lodos diyelim buna. Sürekli rüzgarları Afrika üzerinden aldığımız için sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkmaya başladı." dedi.
"Bir de yüksek basınç girişi var bundan dolayı da gündüzleri hava sıcak geceleri ise nispeten soğuk hava kendini hissettiriyor." diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
İstanbul'da fosil yakıtların kullanımı var. Bundan dolayı metropol üzerinde oluşan ısı adaları var; bu da maalesef sıcaklığı artırıyor. Yağış yok ancak Cumartesi gününden itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız. 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Bu konuda da çok dikkatli olunması faydalı olacaktır. Cumartesi soğuk olacak, Pazar günü biraz daha soğuyacak ve yağış da başlayacaktır. Trakya'dan yağışlı hava başlayacak. Yağış Pazar ve Pazartesi günü de etkili olacak."
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından sıcaklıklarda düşüş yaşanacağına dikkat çeken Özdemir, şöyle devam etti:
"Cumartesi gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak çünkü rüzgarlar kuzeye dönecek. dönecektir. Karayel yıldız ve poyrazdan esecektir. Bununla birlikte kutup havası aşağı doğru gelecek. Hava hızlı bir şekilde soğuyacak ve bu sıcaklıkların arkasından yağış bekliyoruz. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar var.
"Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yüksek sıcaklıkların arkasından havanın soğuyarak, kara dönüştüğünü de biliyoruz. İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani Ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır."
"SICAK HAVAYA ALDANMAYIN" UYARISI
Özdemir, "Şu anda bahar havası var, hava sıcak, güneş kendini hissettiriyor. İnsanlar da açık havada oturmayı seviyorlar ama dikkatli olmak lazım. Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir. Açık havanın olması ve yüksek basıncın etkisi beraberinde hava kirliliğini de getiriyor metropollerde." diye konuştu.
Özdemir, "Şu anda rüzgar var ama rüzgar olmadığında muhakkak hava kirliliği hissedebiliriz. Buna da sağlık açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde, mevsim kış olduğu için radyasyon ısı kaybı fazla oluyor. Geceleri hava birden bire soğumaya başlıyor. Don ve buzlanma olayının görülme olayı da fazla. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus da görülüyor. Karayollarında seyahat edenlerin bunlara çok dikkat etmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.