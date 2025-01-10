İstanbul'a Kar Geliyor! Uzman İsim Tarih Verdi, 'Sıcaklıklar Birden Düşecek'

"Bir de yüksek basınç girişi var bundan dolayı da gündüzleri hava sıcak geceleri ise nispeten soğuk hava kendini hissettiriyor." diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

İstanbul'da fosil yakıtların kullanımı var. Bundan dolayı metropol üzerinde oluşan ısı adaları var; bu da maalesef sıcaklığı artırıyor. Yağış yok ancak Cumartesi gününden itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız. 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Bu konuda da çok dikkatli olunması faydalı olacaktır. Cumartesi soğuk olacak, Pazar günü biraz daha soğuyacak ve yağış da başlayacaktır. Trakya'dan yağışlı hava başlayacak. Yağış Pazar ve Pazartesi günü de etkili olacak."