Denizli’de Feci Kaza, Trenin Çarptığı Adam Yaşamını Yitirdi

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin’i (43) tren çarptı. Raylardan karşıdaki bit pazarına geçmek isteyen Şahin yaklaşan treni fark edemeyip raylara çıktı. Trenin sirenlerini duymayan Şahin trenin çarpması sonucu savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden bit pazarındaki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Deniz Şahin’in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA