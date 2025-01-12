Maganda Kurşunu 9 Yaşındaki Kemal'i Vurmuştu: 8 Gözaltı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.

Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA