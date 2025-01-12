Otomobili Göle Düşmüştü: Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Adana'da göle düşen otomobilde ölen enerji firması şefi, toprağa verildi. Hatay'ın Erzin ilçesindeki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

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Otomobili Göle Düşmüştü: Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki bir enerji firmasına ait elektrik santralinde şef olarak çalışan İbrahim Özden'den dün sabah haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Ekipler, İbrahim Özden’in, otomobiliyle Yardibi Mahallesi Gökkaya Baraj viyadüğünden baraj gölüne düştüğünü belirledi.

Otomobili Göle Düşmüştü: Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün gece saatlerinde İbrahim Özden'in içerisinde bulunduğu otomobilin yerini tespit edip, aracı sudan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen Özden'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İŞİ İÇİN ADANA'YA TAŞINMIŞ

Evli ve 2 çocuk babası olduğu ve görevi nedeniyle bir süre önce Adana'ya taşındığı belirtilen Özden'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Hatay’ın Erzin ilçesindeki İsalı Mahallesi'ne getirildi.

Otomobili Göle Düşmüştü: Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

Baba evinden helallik alınmasının ardından Özden'in cenazesi Karamustafa Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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