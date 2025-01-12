Muğla'da Korkutan Kaza: Mermer Blok Taşıyan TIR’ın Dorsesi Karayoluna Devrildi

Menteşe-Yatağan karayolunda mermer blok taşıyan TIR’ın dorsesi devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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Muğla'da Korkutan Kaza: Mermer Blok Taşıyan TIR’ın Dorsesi Karayoluna Devrildi

Muğla'da Menteşe-Yatağan karayolu üzerinde seyreden 48 AKF 422 plakalı TIR seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayoluna devrildi. Mermer blok bulunan TIR’ın dorsesindeki blok mermer kaza sonrası karayoluna savruldu.

Muğla'da Korkutan Kaza: Mermer Blok Taşıyan TIR’ın Dorsesi Karayoluna Devrildi - Resim : 1

Bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, sürücüsünün kazada yara almadığı öğrenildi. Kaza sonrası karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

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Kaynak: İHA

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