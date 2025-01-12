Fransa'da İki Tramvay Çarpıştı: 30 Yaralı

Fransa'da iki tramvay çarpıştı. Tramvaylardan biri çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı. Feci kaza sonucu 30 kişi yaralandı.

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Fransa'da İki Tramvay Çarpıştı: 30 Yaralı

Fransa’nın Strazburg kentinde iki tramvay henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kazanın yerel saatle 15.30 sıralarında Strazburg merkez tren garında meydana geldiği bildirildi. Tramvaylardan biri çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı.

Çarpmanın ardından tramvay kapılarının sıkıştığı, paniğe kapılan yolcuların da kapıları açmaya çalıştığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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